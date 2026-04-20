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RADIO ONE RICHMOND THE CITY OF RICHMOND PARKS AND REC AND ANTHEM HEALTH KEEPERS PLUS PRESENT
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Celebrating Juneteenth
June 20th
MIDTOWN GREEN 2401 W Leigh St, Richmond, VA 23220
DJS
FOOD TRUCKS
LIVE MUSIC
FUN FOR THE WHOLE FAMILY
MORE INFORMATION COMING SOON!
LOOKING TO PARTNER OR BE A VENDOR? PLEASE EMAIL RVAPROMOTIONS@RADIO-ONE.COM
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