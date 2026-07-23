When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for In..
When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts
When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts
Summer break is quickly winding down, which means it’s almost time for students across Central Indiana to head back to class.
While some school districts begin classes in late July, others wait until early August. If you’re planning vacations, back-to-school shopping, sports schedules or childcare, here’s a quick guide to the first day of school for many of the Indianapolis area’s largest school districts.
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Indianapolis-Area School Start Dates
1. MSD of Warren Township
First Day: July 24 (Grades K–9)
July 25 (Grades 10–12)
2. Beech Grove City Schools
First Day: July 30
3. MSD of Wayne Township
First Day: July 30
4. Perry Township Schools
First Day: July 30
5. Indianapolis Public Schools (IPS)
First Day: July 31
6. MSD of Pike Township
First Day: July 31
7. MSD of Washington Township
First Day: July 31
8. Franklin Township Community Schools
First Day: July 31
9. MSD of Decatur Township
First Day: July 31
10. Speedway Schools
First Day: August 1
11. Brownsburg Community School Corporation
First Day: August 5
12. Avon Community School Corporation
First Day: August 5
13. Carmel Clay Schools
First Day: August 6
14. MSD of Lawrence Township
First Day: August 6
15. Hamilton Southeastern Schools
First Day: August 6
16. Fishers High School (Hamilton Southeastern Schools)
First Day: August 6
17. Noblesville Schools
First Day: August 7
18. Center Grove Community School Corporation
First Day: August 7
19. Greenwood Community Schools
First Day: August 7
Before the First Bell Rings
As the school year approaches, now is a good time to finish school supply shopping, check bus routes, attend open house events and confirm your district’s official calendar for orientation days or staggered schedules.
Here’s to a safe and successful 2026–27 school year for students, teachers and families across Central Indiana!
When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts was originally published on wtlcfm.com