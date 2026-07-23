Listen Live
Close
Entertainment

When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for In..

When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts

Summer break is quickly winding down, which means it's almost time for students across Central Indiana to head back to class.

Published on July 23, 2026

Share the post

Share this link via

Or copy link

Educational Objects on Dark Background
Source: Bahadur Ali / Getty

When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts

Summer break is quickly winding down, which means it’s almost time for students across Central Indiana to head back to class.

While some school districts begin classes in late July, others wait until early August. If you’re planning vacations, back-to-school shopping, sports schedules or childcare, here’s a quick guide to the first day of school for many of the Indianapolis area’s largest school districts.

RELATED: Best High Schools in Indiana for 2026

RELATED: Top 20 Most Diverse High Schools in Indiana for 2026

Indianapolis-Area School Start Dates

1. MSD of Warren Township

First Day: July 24 (Grades K–9)
July 25 (Grades 10–12)

2. Beech Grove City Schools

First Day: July 30

3. MSD of Wayne Township

First Day: July 30

4. Perry Township Schools

First Day: July 30

5. Indianapolis Public Schools (IPS)

First Day: July 31

6. MSD of Pike Township

First Day: July 31

7. MSD of Washington Township

First Day: July 31

8. Franklin Township Community Schools

First Day: July 31

9. MSD of Decatur Township

First Day: July 31

10. Speedway Schools

First Day: August 1

11. Brownsburg Community School Corporation

First Day: August 5

12. Avon Community School Corporation

First Day: August 5

13. Carmel Clay Schools

First Day: August 6

14. MSD of Lawrence Township

First Day: August 6

15. Hamilton Southeastern Schools

First Day: August 6

16. Fishers High School (Hamilton Southeastern Schools)

First Day: August 6

17. Noblesville Schools

First Day: August 7

18. Center Grove Community School Corporation

First Day: August 7

19. Greenwood Community Schools

First Day: August 7

Before the First Bell Rings

As the school year approaches, now is a good time to finish school supply shopping, check bus routes, attend open house events and confirm your district’s official calendar for orientation days or staggered schedules.

Here’s to a safe and successful 2026–27 school year for students, teachers and families across Central Indiana!

When Does School Start? 2026–27 First Day of School Dates for Indianapolis-Area Districts was originally published on wtlcfm.com

More from 99.3-105.7 Kiss FM

One Music Festival logo with text "ONE Music Fest" and list of performers including DJ Richley, Cedric the Entertainer, Seth Avett, Erica Campbell, and Pastor Mike Jr.

99.3-105.7 Kiss FM

Quick Links

Legal

Listen Live
Close